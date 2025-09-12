Symrise Aktie News: Symrise am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 79,60 EUR.
Die Symrise-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 79,60 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.159 Symrise-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 57,04 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.07.2025 auf bis zu 77,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 101,63 EUR aus.
Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.
Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.
Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
