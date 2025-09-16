Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 76,62 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 76,62 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,28 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,28 EUR. Bisher wurden heute 89.554 Symrise-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,14 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2025 auf bis zu 76,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 0,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 101,89 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

