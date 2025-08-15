Symrise Aktie News: Symrise am Montagnachmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 80,46 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 80,46 EUR zu. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,78 EUR an. Bei 79,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.213 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 77,46 EUR fiel das Papier am 31.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 3,73 Prozent Luft nach unten.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 104,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

