Symrise Aktie News: Symrise am Montagnachmittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 80,46 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 80,46 EUR zu. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,78 EUR an. Bei 79,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.213 Symrise-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 77,46 EUR fiel das Papier am 31.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 3,73 Prozent Luft nach unten.
Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 104,00 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.
Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.
In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Warburg Research gibt Symrise-Aktie Buy
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren bedeutet
Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Symrise
Nachrichten zu Symrise AG
Analysen zu Symrise AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.2025
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.2025
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2025
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2024
|Symrise Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2024
|Symrise Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen