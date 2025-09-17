Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag im Aufwind

Symrise im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 78,18 EUR zu.

Das Papier von Symrise legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 78,18 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 78,22 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57.333 Symrise-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Gewinne von 59,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 76,28 EUR fiel das Papier am 17.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 2,43 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 101,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,70 EUR je Symrise-Aktie.

