Symrise Aktie News: Symrise verteuert sich am Donnerstagvormittag

18.09.25 09:30 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 77,44 EUR.

Symrise AG
77,46 EUR 0,94 EUR 1,23%
Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 77,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.127 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,28 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,50 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 101,89 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Symrise BuyUBS AG
20.08.2025Symrise BuyUBS AG
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

