Kursentwicklung

Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Mittag gestärkt

19.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Symrise zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 81,94 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
80,04 EUR -0,42 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 81,94 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 82,02 EUR. Bei 80,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.206 Symrise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 34,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 104,00 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Symrise.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Warburg Research gibt Symrise-Aktie Buy

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren bedeutet

