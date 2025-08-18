Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagnachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 82,56 EUR.
Das Papier von Symrise legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 82,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 82,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 161.881 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 31.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 6,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 104,00 EUR.
Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,71 EUR je Symrise-Aktie.
Analysen zu Symrise AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
