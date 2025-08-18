Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag seitwärts

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 80,74 EUR.

Mit einem Kurs von 80,74 EUR zeigte sich die Symrise-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Die Symrise-Aktie legte bis auf 80,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,54 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 2.807 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 54,82 Prozent Luft nach oben. Am 31.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,06 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 104,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

