Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag gesucht

Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 83,34 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 83,34 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 83,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.671 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 33,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,46 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 7,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 104,00 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

