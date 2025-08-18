Symrise Aktie News: Symrise verteuert sich am Mittwochnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 84,14 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere um 15:52 Uhr 1,8 Prozent. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 84,14 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,50 EUR. Zuletzt wechselten 104.278 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 31.07.2025 auf bis zu 77,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 104,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,71 EUR je Symrise-Aktie.

