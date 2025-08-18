Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 82,56 EUR ab.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 82,56 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 82,14 EUR. Bei 82,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.486 Symrise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,41 Prozent. Am 31.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,46 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 6,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,28 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 104,00 EUR an.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

