DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 % Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
TeamViewer Aktie News: TeamViewer verliert am Mittag

17.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 5,79 EUR.

TeamViewer
5,85 EUR -0,02 EUR -0,26%
Die TeamViewer-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 5,79 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 5,79 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,87 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 158.707 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 134,23 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,75 EUR ab. Mit Abgaben von 0,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,93 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 189,48 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 168,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Teamviewer: KI-Angebot als Hoffnungsträger

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
05.11.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.11.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
22.10.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

