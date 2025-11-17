TeamViewer Aktie News: TeamViewer verliert am Mittag
Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 5,79 EUR.
Die TeamViewer-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 5,79 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 5,79 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,87 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 158.707 TeamViewer-Aktien den Besitzer.
Am 02.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 134,23 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,75 EUR ab. Mit Abgaben von 0,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,93 EUR an.
TeamViewer ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 189,48 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 168,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie.
