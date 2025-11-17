TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag kaum bewegt

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 5,87 EUR.

Die TeamViewer-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:02 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,87 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 5,89 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,87 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,87 EUR. Zuletzt wechselten 11.499 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 130,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2025 auf bis zu 5,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,93 EUR.

TeamViewer gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 189,48 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 168,68 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 10.02.2026 gerechnet.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

