TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag kaum verändert
Die Aktie von TeamViewer hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,50 EUR.
Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 5,50 EUR. Bei 5,53 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 5,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,53 EUR. Bisher wurden heute 452.079 TeamViewer-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,55 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2025. Gewinne von 146,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 2,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,93 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 189,48 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 168,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.
In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie
Analysen zu TeamViewer
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.2025
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|23.10.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|23.10.2025
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.2025
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|05.11.2025
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|22.10.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2023
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.2023
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
