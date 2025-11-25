TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 5,46 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 5,46 EUR abwärts. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,44 EUR nach. Bei 5,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 276.593 TeamViewer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.05.2025 auf bis zu 13,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 148,17 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 1,47 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,93 EUR aus.

Am 21.10.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 189,48 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,68 Mio. EUR in den Büchern standen.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

