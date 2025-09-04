Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Abend fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tesla zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 349,74 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 349,74 USD. Die Tesla-Aktie legte bis auf 355,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 348,03 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 17.688.562 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 488,50 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 39,68 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 210,57 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 39,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 249,38 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,78 Prozent zurück. Hier wurden 22,50 Mrd. USD gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

