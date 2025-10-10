Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 436,95 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. Die Tesla-Aktie legte bis auf 443,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 436,45 USD. Zuletzt wechselten 2.707.405 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 10,55 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,12 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 51,45 Prozent sinken.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 290,88 USD.

Tesla gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,42 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tesla am 22.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte Tesla die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,75 USD je Aktie aus.

