Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 432,23 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 432,23 USD zu. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 432,37 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 426,07 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.048.711 Tesla-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,02 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 103,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 290,88 USD.
Tesla ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tesla am 22.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Tesla-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.
In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie
BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD eröffnet größtes Werk außerhalb Asiens
Tesla-Aktie wäre lukrativer gewesen: Roadster weiter in der Warteschleife - YouTuber zieht Konsequenzen
Alphabet-Aktie im Plus: Waymo-Robotaxis nehmen Kurs auf Europa
Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen