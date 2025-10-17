Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 432,23 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 432,23 USD zu. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 432,37 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 426,07 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.048.711 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,02 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2024 bei 212,12 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 103,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 290,88 USD.

Tesla ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,78 Prozent auf 22,50 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tesla am 22.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Tesla-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

