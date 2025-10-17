Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Abend gefragt
Die Aktie von Tesla gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 440,27 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Tesla-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 440,27 USD. Bei 440,75 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 426,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 12.581.711 Tesla-Aktien umgesetzt.
Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 9,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 51,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 290,88 USD aus.
Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Tesla-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 28.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,75 USD je Tesla-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
