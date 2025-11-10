Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagabend im Plus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 444,78 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,6 Prozent auf 444,78 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 449,67 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 439,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.558.393 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 488,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 214,25 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 107,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 291,50 USD.

Tesla veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 28,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,18 Mrd. USD umgesetzt.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 28.01.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,67 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

