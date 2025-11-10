Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tesla konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 436,46 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 15:53 Uhr 1,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 443,38 USD. Bei 439,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.998.863 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 488,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 11,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 214,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,91 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 291,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 22.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,62 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,57 Prozent auf 28,10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2026 terminiert.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,67 USD je Aktie.

