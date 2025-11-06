Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Einbußen

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 461,55 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 461,55 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 457,85 USD aus. Bei 461,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.309.582 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 488,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). 5,84 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 214,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 53,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 291,50 USD an.

Am 22.10.2025 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent auf 28,10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2025 wird am 28.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 3,12 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

Tesla-Aktie deutlich im Minus: Norwegischer Ölfonds stellt sich gegen Musks Aktienpaket