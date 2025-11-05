Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Das Papier von Tesla konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 446,12 USD. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 455,39 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 452,03 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.768.382 Tesla-Aktien umgesetzt.
Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 488,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,50 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 214,25 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 108,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 291,50 USD.
Am 22.10.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 28,10 Mrd. USD gegenüber 25,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.01.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,12 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Tesla-Aktie deutlich im Minus: Norwegischer Ölfonds stellt sich gegen Musks Aktienpaket
Harte Konkurrenz durch Tesla & Co.: Google-Schwester Waymo beschleunigt US-Expansion - Alphabet-Aktie im Minus
Analysen zu Tesla
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
