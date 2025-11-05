DAX24.065 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,10 +2,3%Nas23.492 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,28 -0,1%Gold3.981 +1,3%
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Nachmittag fester

05.11.25 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
388,85 EUR -2,60 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tesla konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 446,12 USD. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 455,39 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 452,03 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.768.382 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 488,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,50 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 214,25 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 108,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 291,50 USD.

Am 22.10.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 28,10 Mrd. USD gegenüber 25,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.01.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,12 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
