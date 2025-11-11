DAX24.050 +0,4%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.389 -0,6%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1596 +0,3%Öl64,98 +1,4%Gold4.114 -0,1%
Aktienkurs aktuell

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Nachmittag auf rotes Terrain

11.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 437,43 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
374,90 EUR -9,65 EUR -2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 437,43 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 436,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 439,53 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.934.920 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 10,45 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 214,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 291,50 USD angegeben.

Am 22.10.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,18 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 28.01.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Autopilot des Musk-Konzerns vor Durchbruch - Israel prüft Zulassung von FSD-System

Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

In eigener Sache

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
