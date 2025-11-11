Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 437,43 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 437,43 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 436,85 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 439,53 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.934.920 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 10,45 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 214,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 291,50 USD angegeben.
Am 22.10.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,18 Mrd. USD in den Büchern standen.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 28.01.2026 gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
