Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester
Notierung im Blick

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagabend im Minus

11.11.25 20:23 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagabend im Minus

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 436,89 USD ab.

Das Papier von Tesla befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,9 Prozent auf 436,89 USD ab. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 432,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 439,53 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.351.724 Stück gehandelt.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 214,25 USD. Mit Abgaben von 50,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 291,50 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 USD gegenüber 0,62 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 28,10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Tesla am 28.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net



mehr Analysen