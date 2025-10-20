Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla macht am Montagabend Boden gut

Tesla im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tesla. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 443,92 USD zu.

Das Papier von Tesla legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 443,92 USD. Bei 449,80 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 443,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 7.813.190 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 10,04 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 52,22 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 290,88 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 USD je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 22,50 Mrd. USD, gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,78 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,75 USD je Aktie belaufen.

