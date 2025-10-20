DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto14,91 +4,4%Nas23.017 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1649 -0,1%Öl60,91 -0,7%Gold4.362 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Plug Power A1JA81 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Plus -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Tesla im Fokus

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla macht am Montagabend Boden gut

20.10.25 20:23 Uhr
Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla macht am Montagabend Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tesla. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 443,92 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
383,05 EUR 6,75 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tesla legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 443,92 USD. Bei 449,80 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 443,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 7.813.190 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 10,04 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 52,22 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 290,88 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 USD je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 22,50 Mrd. USD, gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,78 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie wäre lukrativer gewesen: Roadster weiter in der Warteschleife - YouTuber zieht Konsequenzen

Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin

Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
08.10.2025Tesla SellUBS AG
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Tesla SellUBS AG
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Tesla SellUBS AG
03.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Tesla SellUBS AG
23.09.2025Tesla SellUBS AG
05.09.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen