Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tesla. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 320,43 USD.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 320,43 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 318,69 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 322,00 USD. Bisher wurden heute 7.525.293 Tesla-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 52,45 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 29.08.2024 auf bis zu 202,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 36,77 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 249,38 USD.

Am 23.07.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 22,50 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

