Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tesla. Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 320,43 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 320,43 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 318,69 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 322,00 USD. Bisher wurden heute 7.525.293 Tesla-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 52,45 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 29.08.2024 auf bis zu 202,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 36,77 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 249,38 USD.
Am 23.07.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 22,50 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 vorlegen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,72 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie
Tesla-Aktie: Musks Tesla Diner gerät scheinbar kurz nach Eröffnung ins Straucheln
Tesla-Aktie im Visier: Darum schießt die US-Luftwaffe auf Tesla Cybertrucks
Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen
Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.07.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen