Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagabend mit KursVerlusten
Die Aktie von Tesla gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesla befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,5 Prozent auf 333,80 USD ab.
Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 3,5 Prozent auf 333,80 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 332,68 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 347,23 USD. Bisher wurden heute 11.759.640 Tesla-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 31,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 205,98 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 38,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 249,38 USD für die Tesla-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 23.07.2025. Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie eingefahren. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.
Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,71 USD je Aktie.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.07.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
