Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 456,18 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 15:53 Uhr 3,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 456,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 446,57 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.663.206 Tesla-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 7,09 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 214,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 53,03 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 291,50 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,39 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie eingefahren. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2025 wird am 28.01.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

