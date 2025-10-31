Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagabend fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 452,75 USD zu. Bei 457,70 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 446,57 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 14.041.568 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 488,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 7,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (214,25 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 291,50 USD.

Tesla veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 28,10 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 25,18 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Tesla-Aktie belaufen.

