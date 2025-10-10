Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Texas Instruments am Abend auf rotes Terrain

So entwickelt sich Texas Instruments

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 174,10 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr rutschte die Texas Instruments-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 174,10 USD ab. Bei 173,30 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 179,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Texas Instruments-Aktie belief sich zuletzt auf 849.935 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,69 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (139,96 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie aus.

Texas Instruments ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4,45 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 21.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

