Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 158,94 USD.

Die Texas Instruments-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 158,94 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Texas Instruments-Aktie ging bis auf 158,20 USD. Bei 158,63 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 107.156 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,48 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 139,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 11,94 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,26 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,49 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00 USD an.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,15 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 27.01.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 5,48 USD je Aktie aus.

