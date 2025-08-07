thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 9,98 EUR zu.

Um 11:47 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 9,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 9,98 EUR. Bei 9,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.065.995 Aktien.

Am 21.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 260,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,156 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,83 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen. Am 19.11.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,457 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

