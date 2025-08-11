thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 9,77 EUR.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 9,77 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 9,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 687.465 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.
Bei 11,62 EUR erreichte der Titel am 21.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 18,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,156 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,83 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,457 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|29.07.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|15.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|25.02.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|29.07.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.05.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
