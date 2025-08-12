thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag im Minusbereich

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 9,66 EUR abwärts.

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 9,66 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 9,64 EUR. Bei 9,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 109.066 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,26 Prozent. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,156 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,83 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp -0,13 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 8,58 Mrd. EUR, gegenüber 9,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,35 Prozent präsentiert.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,457 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

