thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 9,30 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 9,30 EUR abwärts. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,28 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.881 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 12,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (2,42 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 73,94 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,143 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,70 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 09.12.2025 erwartet. thyssenkrupp dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,274 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

