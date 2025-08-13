thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp mit herben Abschlägen am Donnerstagnachmittag

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 9,2 Prozent auf 8,84 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 9,2 Prozent bei 8,84 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,60 EUR nach. Mit einem Wert von 9,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.127.920 Stück gehandelt.

Am 21.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,45 Prozent. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 68,67 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,83 EUR aus.

Am 15.05.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 EUR, nach -0,13 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,06 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,58 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,457 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Ausblick: thyssenkrupp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 10 Jahren gekostet

thyssenkrupp-Aktie stark: Aktionäre stimmen für Abspaltung von TKMS