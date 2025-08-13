thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit kräftigen Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,7 Prozent auf 8,98 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 7,7 Prozent auf 8,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 8,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,31 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.047.182 Aktien.

Am 21.07.2025 markierte das Papier bei 11,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 22,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Mit Abgaben von 69,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,156 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,83 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 15.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von -0,13 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 20.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,457 EUR fest.

