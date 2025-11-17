DAX23.840 -0,2%Est505.673 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1600 -0,2%Öl63,94 -0,5%Gold4.084 +0,1%
Profil
So entwickelt sich thyssenkrupp

thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Montagvormittag zu

17.11.25 09:22 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Montagvormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 9,46 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,50 EUR 0,17 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 9,46 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,39 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 52.110 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.10.2025 bei 10,68 EUR. Gewinne von 12,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,46 EUR fiel das Papier am 15.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 284,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,143 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,274 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
