thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Montagvormittag zu

So entwickelt sich thyssenkrupp

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 9,46 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 9,46 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,39 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 52.110 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.10.2025 bei 10,68 EUR. Gewinne von 12,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,46 EUR fiel das Papier am 15.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 284,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,143 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,274 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen

TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance