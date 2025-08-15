DAX24.267 -0,4%ESt505.414 -0,6%Top 10 Crypto15,91 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.554 -1,8%Euro1,1687 -0,2%Öl66,16 +0,1%Gold3.348 +0,4%
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Palantir, Lilium, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Vestas, SMA Solar und Nordex im Fokus
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittag an Fahrt

18.08.25 12:05 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 8,57 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 8,57 EUR. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 8,57 EUR. Mit einem Wert von 8,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.233.832 thyssenkrupp-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,62 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 35,59 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 67,69 Prozent wieder erreichen.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,156 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,78 EUR.

Am 15.05.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.11.2026 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,324 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie gibt nach: JPMorgan senkt Ziel für thyssenkrupp

thyssenkrupp-Aktie fällt: In den roten Zahlen - Umsatzerwartung nach unten korrigiert

Ausblick: thyssenkrupp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

