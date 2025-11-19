TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Mittag höher

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Im XETRA-Handel gewannen die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 68,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 68,30 EUR. Bei 67,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 32.862 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 74,50 EUR.

Am 13.10.2025 hat TKMS thyssenkrupp Marine Systems in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,66 EUR je Aktie in den TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Büchern.

