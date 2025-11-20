TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Donnerstagnachmittag verlustreich
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 65,10 EUR.
Um 15:52 Uhr ging es für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 65,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bisher bei 63,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.675 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.
Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 74,50 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025 vor.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TKMS thyssenkrupp Marine Systems ein EPS in Höhe von 1,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
