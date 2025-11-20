TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems tendiert am Donnerstagmittag schwächer
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 63,65 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:47 Uhr rutschte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 63,65 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,65 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 67,45 EUR. Zuletzt wechselten 71.862 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.
Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.
Am 13.10.2025 hat TKMS thyssenkrupp Marine Systems in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.
In der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie
TKMS-Aktie tiefer: Gespräche mit Kieler Nachbarwerft über mögliche Übernahme
TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?
Bundesregierung hebt Exportverbot nach Israel auf: Wie Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und Co. reagieren
Ausgewählte Hebelprodukte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen