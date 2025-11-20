TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 63,65 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 63,65 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,65 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 67,45 EUR. Zuletzt wechselten 71.862 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.

Am 13.10.2025 hat TKMS thyssenkrupp Marine Systems in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.

In der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

