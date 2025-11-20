DAX23.345 +0,8%Est505.579 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.792 +0,7%Euro1,1514 -0,2%Öl64,12 +0,7%Gold4.068 -0,3%
Fokus auf Aktienkurs

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems tendiert am Donnerstagmittag schwächer

20.11.25 12:06 Uhr
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 63,65 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 63,65 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,65 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 67,45 EUR. Zuletzt wechselten 71.862 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.

Am 13.10.2025 hat TKMS thyssenkrupp Marine Systems in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.

In der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

