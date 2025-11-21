TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,0 Prozent auf 61,75 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 61,75 EUR. Das Tagestief markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 59,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 222.362 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

TKMS-Aktie tiefer: Gespräche mit Kieler Nachbarwerft über mögliche Übernahme

TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?

Rheinmetall-Aktie in Rot: Steht ein Fregatten-Großauftrag auf der Kippe?