TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Freitagnachmittag mit Verlusten

21.11.25 16:08 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,0 Prozent auf 61,75 EUR.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
61,30 EUR -1,95 EUR -3,08%
Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 61,75 EUR. Das Tagestief markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 59,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 222.362 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

