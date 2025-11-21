TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems am Freitagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,0 Prozent auf 61,75 EUR.
Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 61,75 EUR. Das Tagestief markierte die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bei 59,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 222.362 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien.
Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2025 aus.
TKMS-Aktie tiefer: Gespräche mit Kieler Nachbarwerft über mögliche Übernahme
TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?
Rheinmetall-Aktie in Rot: Steht ein Fregatten-Großauftrag auf der Kippe?
22.10.2025
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
Deutsche Bank AG
21.10.2025
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
Bernstein Research
