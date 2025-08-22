DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.706 +2,1%Nas21.440 +1,6%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,64 ±-0,0%Gold3.373 +1,0%
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Top-News: Das war diese Woche wichtig

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung

Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert

Einhorn-Depot mit neuer Spitzenaktie: So hat Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 investiert

DroneShield-Aktie tiefrot: Gewinnmitnahmen und Abgang von Großaktionär als Belastung

Allianz-Aktie im Fokus: Allianz setzt Aktienrückkaufprogramm unvermindert fort

Piper Sandler: Nach Quartalsbilanz wird die NVIDIA-Aktie ein neues Allzeithoch erklimmen

BYD-Aktie im Blick: Tesla-Konkurrent BYD plant extrem leistungsstarken Elektro-Supersportwagen

Palantir-Aktie knickt ein: KI-Hype kühlt nach Rekordlauf spürbar ab

Novo Nordisk-Aktie steigt kräftig: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Krypto-Analyse offenbart: Bitcoin könnte bis Ende 2025 auf 200.000 US-Dollar steigen

Lilium-Aktie verliert zweistellig: Anleger bleiben zurückhaltend beim insolventen Flug-Taxi-Konzern

Kryptowährungsgeschäfte: Bitcoin, Ethereum & Co. gekauft oder verkauft - Diese Belegpflichten bestehen für die Steuer

Xiaomi-Aktie: Xiaomi meldet Gewinnsprung - auch Umsatz legt zu

Friedensbemühungen rücken in den Hintergrund: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Gegenbewegung

NVIDIA-Aktie vor Ausbruch? NVIDIA-Zulieferer SK Hynix sieht starkes Wachstumspotenzial im KI-Speichermarkt

Palantir-Aktie im Fokus: Zwischen Rekordhochs und Warnungen vor extremer Bewertung

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Widersprüchliche Signale für Anleger

Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus

Tesla-Aktie: Musks Tesla Diner gerät scheinbar kurz nach Eröffnung ins Straucheln

Siemens Energy-Aktie höher: JPMorgan hebt HVDC-Technologie als Schlüssel in der Energiewende hervor

Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab

Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT steigen: Citi mit positiver Bewertung

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Trump signalisiert Unterstützung für Kupfermine von BHP und Rio Tinto - Aktien geben dennoch nach

UnitedHealth-Aktie steigt weiter: Bank of America hebt Kursziel an