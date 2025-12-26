DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 ±0,0%Bitcoin73.979 -0,1%Euro1,1772 -0,1%Öl61,28 -1,6%Gold4.538 +1,3%
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen?
Top-News: Das war diese Woche wichtig

Verkaufsempfehlungen KW 51Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Im AbwärtssogBitcoin weiter unter Druck - Kurs rutscht unter die Marke von 90.000 US-Dollar

Bitcoin weiter unter Druck - Kurs rutscht unter die Marke von 90.000 US-Dollar

Pipeline-Erfolge & US-JustizBayer-Aktie im Visier: Analysten sehen Turnaround-Potenzial - Zulassung in Japan für Finerenon

Bayer-Aktie im Visier: Analysten sehen Turnaround-Potenzial - Zulassung in Japan für Finerenon

Neue Governance-RegelnDroneShield-Aktie springt an: Mindestbeteiligung für Führungskräfte in Planung

DroneShield-Aktie springt an: Mindestbeteiligung für Führungskräfte in Planung

AbnehmedikamentNovo-Nordisk-Aktie mit kräftigem Plus: Wegovy in den USA nun auch als Tablette zugelassen

Novo-Nordisk-Aktie mit kräftigem Plus: Wegovy in den USA nun auch als Tablette zugelassen

Positive AussichtenSiemens Energy-Aktie im Blick der Analysten: Wie viel Potenzial bietet der DAX-Wert?

Siemens Energy-Aktie im Blick der Analysten: Wie viel Potenzial bietet der DAX-Wert?

KI-Synergien treiben RallyD-Wave-Aktie zieht immer weiter an: CES-Offensive für 2026 angekündigt

D-Wave-Aktie zieht immer weiter an: CES-Offensive für 2026 angekündigt

VertrauenssignalDroneShield-Aktie setzt Rally fort: Governance-Review treibt Kurs weiter an

DroneShield-Aktie setzt Rally fort: Governance-Review treibt Kurs weiter an

Neuer BundeswehrauftragAktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Witkoff zieht positive Bilanz nach Ukraine-Verhandlungen

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Witkoff zieht positive Bilanz nach Ukraine-Verhandlungen

Krypto-AusblickBitcoinkurs im Blick: Ripple-Chef wagt optimistische Prognose für 2026

Bitcoinkurs im Blick: Ripple-Chef wagt optimistische Prognose für 2026

Jahrestief-SchockVonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief

Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief

Tourismus-RieseTUI-Aktie bricht aus: Neues 52-Wochen-Hoch nach fulminanter Dezember-Rally markiert

TUI-Aktie bricht aus: Neues 52-Wochen-Hoch nach fulminanter Dezember-Rally markiert

Trendwende in Sicht?BYD-Aktie im Blick: Wird 2026 das Jahr für den Tesla-Konkurrenten?

BYD-Aktie im Blick: Wird 2026 das Jahr für den Tesla-Konkurrenten?

FleischersatzBeyond Meat-Aktie: Eine Konzerngeschichte

Beyond Meat-Aktie: Eine Konzerngeschichte

KursdämpferD-Wave-Quantum-Aktie unter Druck: Nach Rally setzen Gewinnmitnahmen ein

D-Wave-Quantum-Aktie unter Druck: Nach Rally setzen Gewinnmitnahmen ein

Rentabler Deutsche Telekom-Einstieg?DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor einem Jahr gekostet

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor einem Jahr gekostet

Pharma-Aktie im VisierFDA-Zulassung für CagriSema & Co.: Das bewegt die Novo Nordisk-Aktie

FDA-Zulassung für CagriSema & Co.: Das bewegt die Novo Nordisk-Aktie

Milliarden-DealAlphabet-Aktie stabil: Kauf von Intersect angekündigt - Google-Mutter will US-Energieinfrastruktur stärken

Alphabet-Aktie stabil: Kauf von Intersect angekündigt - Google-Mutter will US-Energieinfrastruktur stärken

Halbleiter-AktienNVIDIA weiter dabei? Fidelity identifiziert Top-KI-Aktien für 2026

NVIDIA weiter dabei? Fidelity identifiziert Top-KI-Aktien für 2026

Dollar-VorherrschaftSaxo Banks Outrageous Predictions 2026: Chinas Gold-Yuan treibt den Goldpreis bis auf 6.000 US-Dollar

Saxo Banks Outrageous Predictions 2026: Chinas Gold-Yuan treibt den Goldpreis bis auf 6.000 US-Dollar

KI-Boom 2026Infineon-Aktie als möglicher Gewinner des KI-Hardware-Booms 2026?

Infineon-Aktie als möglicher Gewinner des KI-Hardware-Booms 2026?

Geringere AusschüttungenDividenden in DAX und MDAX 2025 leicht rückläufig - Auto-Aktien bremsen, Banken sorgen für Spitzenwerte

Dividenden in DAX und MDAX 2025 leicht rückläufig - Auto-Aktien bremsen, Banken sorgen für Spitzenwerte

Lohnende Siemens Energy-Anlage?DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Quanten-SchockQ-Day-Szenario 2026: Saxo Bank warnt vor Krypto-Kollaps durch Quantencomputer

Q-Day-Szenario 2026: Saxo Bank warnt vor Krypto-Kollaps durch Quantencomputer

Märkte im WandelAllianz Global Investors Ausblick 2026: Diese Regionen und Assets bieten echte Vorteile

Allianz Global Investors Ausblick 2026: Diese Regionen und Assets bieten echte Vorteile

Tech-InvestmentsNVIDIA-Aktie profitiert: Ray Dalio sieht im Nahen Osten einen der mächtigsten KI-Hubs entstehen

NVIDIA-Aktie profitiert: Ray Dalio sieht im Nahen Osten einen der mächtigsten KI-Hubs entstehen

Goldpreis-PrognoseGoldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern

Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern

Datenschutz-ZweifelPalantir-Aktie etwas fester: Sicherheitsbedenken werfen Fragen zu staatlichen Aufträgen auf

Palantir-Aktie etwas fester: Sicherheitsbedenken werfen Fragen zu staatlichen Aufträgen auf

Selenskyj pocht auf DetailsAktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Verhaltene Marktreaktion auf Miami-Gipfel

InvestmentbeispielDAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 10 Jahren eingebracht

Edelmetall-RallyHistorischer Tag für Anleger: Silber lässt erstmals 70-Dollar-Marke hinter sich - Gold auch mit neuem Rekord

Historischer Tag für Anleger: Silber lässt erstmals 70-Dollar-Marke hinter sich - Gold auch mit neuem Rekord

Tesla vs. NVIDIATech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger

Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger