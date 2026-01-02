DAX24.524 +0,1%Est505.844 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 +3,1%Nas23.169 -0,3%Bitcoin76.735 +1,6%Euro1,1735 -0,1%Öl60,22 -1,1%Gold4.324 +0,2%
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
DAX klettert zum Jahresstart über 24.500-Punkte-Marke - 30.000 Zähler in 2026 drin? DAX klettert zum Jahresstart über 24.500-Punkte-Marke - 30.000 Zähler in 2026 drin?
Top-News: Das war diese Woche wichtig

Edelmetalle im FokusSilberpreis am letzten Handelstag des Jahres unter Druck

Der Preis für Silber ist am letzten Handelstag des Jahres wieder unter Druck geraten.
Goldpreis-AusblickGoldpreis 2026: Die Kurs-Prognose und Trend-Vorhersage des World Gold Council

RekordjagdKupferpreis klettert auf Rekordhoch - Gold, Silber & Edelmetall-Aktien kräftig unter Druck

Patentschutz endetNovo Nordisk-Aktie im Minus: Preise für Abnehmmedikamente in China gesenkt

DAX im ÜberblickTops & Flops: So performten die DAX-Aktien im Jahr 2025

FolgeauftragDroneShield-Aktie im Blick: Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert

Monatliche AusschüttungRealty Income-Aktie dennoch wenig bewegt: Investition in Las Vegas und erneute Dividendenerhöhung

Prognose-KnickStandard Chartered mit düsterer Krypto-Prognose: BTC-Kursziel halbiert

Comeback?Michael Burry: Berkshire Hathaway könnte bei den IPOs dieser beiden Aktien zugreifen

Optimistische PrognoseGrayscale-Prognose: Bitcoin könnte 2026 neue Rekordhöhen erreichen

Kursrally und RückkaufCommerzbank-Aktie mit starkem Jahr 2025 - Kartellamt ebnet Weg für UniCredit-Übernahme

Investitions-OffensiveNVIDIA & Co.: Das sind für BlackRock die klaren Gewinner-Aktien der KI-Investitionsoffensive

Tops & FlopsBitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025

Institutionelles InteresseAlphabet-Aktie begehrt: Warum Starinvestoren wie Buffett & Co. die Google-Mutter Quantencomputer-Titeln vorziehen

Milliardendeal abgeschlossenMilliardenbeteiligung treibt Intel-Aktie nur zeitweise an - So reagiert die NVIDIA-Aktie

Mag 7 im BlickAktien von Alphabet und NVIDIA überflügeln 2025 den US-Technologiesektor - So schnitten Microsoft, Tesla & Co. ab

Vertrauensbeweis?Bei Nike-Aktie zugeschlagen: Wieso Apple-Chef Tim Cook seine Beteiligung verdoppelt hat

Gute AussichtenDroneShield-Aktie zieht kräftig an: Auftragsboom hält auch in 2026 an

Neue Nummer einsBYD-Aktie stark: Globale Verkaufszahlen übertreffen 2025 voraussichtlich Tesla

Tops & FlopsDezember 2025: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat

Mehr als AutosTesla-Aktie ist Top-Pick der Deutschen Bank für 2026: Warum die Analysten optimistisch bleiben

Hype vs. RealitätD-Wave Quantum-Aktie: Volatilität nach den Feiertagen - Insider-Verkäufe und Event-Fahrplan im Fokus

Risikofreude steigtMorgan Stanley Investment-Ausblick: So könnten US-Aktien, Gold, Öl & Co. 2026 performen

Kursdelle nach HochTUI-Aktie schwankt nach Jahreshoch: Schwung lässt nach starkem Jahr nach - Neue Marketingkampagne

HandelbarkeitSoftBank-Aktie vor neuem Kapitel - Aktiensplit tritt in Kraft, KI bleibt Wachstumstreiber

Performance2025: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien im vergangenen Jahr

KI-RennenTop-Aktie 2026? Warum ein Analyst lieber auf NVIDIA-Konkurrent AMD setzt

Terroranschlag?Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew

Tablette statt SpritzeNovo Nordisk-Aktie: Mit der

Analysten zuversichtlichEOS-Aktie nach Rally: Neue Großaufträge und Rekord-Auftragsbuch von Electro Optic Systems bleiben im Blick

Unbestimmer ZeitpunktAktien von HENSOLDT, Rheinmetall, RENK & TKMS höher: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt

Historischer FührungswechselBerkshire Hathaway-Aktie mit neuem CEO: Greg Abels erster Tag als Warren Buffetts Nachfolger

Berkshire Hathaway-Aktie mit neuem CEO: Greg Abels erster Tag als Warren Buffetts Nachfolger