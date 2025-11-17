TRATON Aktie News: TRATON am Montagvormittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von TRATON gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 28,56 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 09:03 Uhr 0,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 28,56 EUR. Bei 28,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.025 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,63 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,04 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 1,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,09 EUR.

TRATON ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,22 Prozent auf 10,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,87 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TRATON wird am 17.03.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf