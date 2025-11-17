DAX23.704 -0,7%Est505.645 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.172 +1,0%Euro1,1599 -0,2%Öl64,35 +0,1%Gold4.079 ±-0,0%
Notierung im Blick

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag im Minus

17.11.25 12:04 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Mittag im Minus

Die Aktie von TRATON gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 28,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
28,24 EUR -0,06 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 28,06 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TRATON-Aktie bisher bei 28,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,52 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.170 Stück gehandelt.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 37,03 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 11,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,09 EUR je TRATON-Aktie an.

TRATON veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,22 Prozent auf 10,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.03.2026 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2025 3,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
05.11.2025TRATON BuyUBS AG
04.11.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
