TRATON Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von TRATON

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 27,56 EUR.

Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,6 Prozent auf 27,56 EUR nach. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.014 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,51 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 1,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,09 EUR für die TRATON-Aktie aus.

Am 29.10.2025 äußerte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,22 Prozent auf 10,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 11,87 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 17.03.2026 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,35 EUR je Aktie.

